Andrea Petro explota contra Nicolás Petro en un audio polémico; esto dijo

Mientras continúa la investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, por supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, se generó una nueva polémica en torno a la relación que este mantiene con la abogada barranquillera Laura Ojeda. Lea: ¿Pulla al presidente? Laura Ojeda envía mensaje de apoyo a Nicolás Petro

Un audio de 1 minuto con 49 segundos se escucha a Andrea Petro regañar y advertir a Nicolás Petro sobre su relación con Ojeda.

“Osea ya Nicolás deja la pendejada. Y me importa un cul... que la gente opine o no opine de mi, con tal de que a ella le haya llegado el mensaje, le llegó el mensaje, pero que esta vieja h...porque ya me está dando rabia es contigo porque ya nos enteramos todo lo que hace ella”, se escucha decir a la hija del presidente.

El audio que ya es viral en redes sociales despertó toda una ola de comentarios que obligaron a que Andrea Petro se pronunciara al respecto. Lea: Nicolás Petro: ¿por qué cambió de opinión y decidió colaborar con la Fiscalía?