Como lo canta en su clásico Cosita Seria, tema que lanzó en 1996, Andrea Echeverri de Aterciopelados no tiene pelos en la lengua y hace mucho, muchísimo rato, superó el qué dirán.

Hace parte de una generación de mujeres a las que no les enseñaron, por ejemplo, a ser diferentes. Sin embargo, su madre, doña Amparo, fue su principal motivación para romper con esa tradición. Lea aquí: Aborto en Colombia: los famosos opinan

Y entonces Andrea cuenta una historia familiar: cuando doña Amparo era niña, soñaba con tocar la guitarra, pero no la dejaron porque los abuelos querían que fuera ama de casa. En 2006 ambas hicieron un disco de boleros colombianos llamado Locura mía. Andrea, de alguna manera, le cumplió a su mamá el sueño de ser artista.

“En mi casa yo fui la que despelucó el muñeco y ha hecho de todo. No fue que yo me sentara y dijera ‘ay, me voy a empoderar’, no, esto es el resultado de años de luchas de muchas mujeres y organizaciones que han trabajado por bajarnos del patriarcado y de todas esas herencias machistas que cargamos”, dice.

Su papá, don Enrique, también le enseñó que si se montaba al caballo y se caía, se tenía que levantar y montarse otra vez. “Nos trataba por igual a mis hermanos y a mí. En mi casa yo peleé mucho y eso me hizo fuerte. He defendido las cosas que he sentido importantes. En la casa es que uno se entrena para ser pelión en la calle”.

Dice que su legado de rebeldía lo está siguiendo su hija Milagros: “En las generaciones actuales veo que empezaron más adelante. Mi hija es más liberada, más disparada, más rebelde y eso me encanta, porque esa forma de ser es el producto de todas las generaciones de atrás, las mujeres que han peleado por sus derechos y abrir espacios”.

Charla cantada

En la apertura de las jornadas Empoderadas 2022, organizada por De Mis Manos, marca social de la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, Andrea ofrecerá el concierto conversado Oye Mujer, una selección de su repertorio feminista y en el que explicará de dónde salen estas canciones y por qué las compuso. Le puede interesar: Andrea Echeverri lamenta que sus letras que piden un cambio sigan vigentes

“Son muchas canciones y de muchas épocas. Yo no tengo un feminismo estructurado, hay unas canciones que, incluso, en mi vida he contradicho”, dice la vocalista de Aterciopelados, quien además presentará tres videos de igual número de canciones que hacen parte de una muestra suya que tiene como nombre Ovarios Calvarios, es un canto por las víctimas de violencia sexual en Colombia.

Este concierto será abierto al público, al que también están invitados los hombres, de manera gratuita, con inscripción previa en demismanos.org (hasta completar el aforo de 295 personas).

Además de este evento con Andrea Echeverri, la agenda de actividades de Empoderadas 2022 incluye charlas y conversaciones con más mujeres en otros campos como el financiero, emocional y estereotipos, actividades que se desarrollará durante la última semana de marzo en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana.