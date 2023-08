Anahí les cumple a sus fanáticos en la gira RBD, pero sigue sin escuchar

En el video se puede observar a la cantante compartiendo con unos fans, una de ellas pregunta, “¿Sigues del oído mal?, ¿Cómo está todo?”, la cantante responde, “Ay, no oigo nada; ayer la sufrí mucho, ¿se notó mucho, verdad? Que estaba agarrándome... Cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez”. Lea: ¿Se cancela el concierto de RBD en Colombia? Anahí está hospitalizada

La cantante compartió que aunque su oído aún no sana del todo, tiene que ponerse audífonos para saber si está cantando bien por los gritos de los asistentes al concierto.

“Cuando me lo quito, oigo gracias a Dios los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar y no sé si estoy cantando bien”, confesó.