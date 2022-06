Anahí confirmó que le dio COVID-19 tras concierto con Karol G

Pese a la emoción y felicidad de Anahí por volver a cantar, parece que no todo fue color de rosa, pues esta semana confirmó que le dio COVID-19 otra vez, sin embargo, ya salió del virus.

A través de un video en sus redes, la mexicana contó que pasó momentos incómodos, pues el virus le dio más fuerte ahora, pese a que ya está vacunada. Además, tuvo que mantenerse aislada de sus hijos y su esposo por un tiempo, mientras le pasaba el virus. (Estos son los mejores memes y momentos del Bichota Tour)

Hoy, después de 8 días, ya la prueba dio negativo y se siente mucho mejor.

“Hoy, después de ocho días, les cuento que me volvió a dar (el virus). Ahora sí sentí que me atropelló un trailer. Lo peor fue estar aislada sin poder abrazar a mis bebés y a Manuel”, escribió en sus historias.

Hasta el momento, Anahí no sabe si se contagió en el concierto con la ‘Bichota’, pues la colombiana no ha mencionada nada al respecto, por lo que se presume que no salió afectada.

Cabe recordar que en el reencuentro de RBD en diciembre de 2020, la también actriz también resultó contagiada. (Anahí: la historia de una mujer que se hizo famosa a los 2 años de edad)

“Efectivamente me contagié en el concierto, en el tributo a RBD. Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos, y la que más insistí en que así fuera fui yo, pero aún así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, dijo en su momento.