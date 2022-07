Ana Valeria Becerril dice adiós a ‘Control Z’, serie que afianzó su carrera

“Quiero seguir aprovechando que me dan castings para adolescente, quiero seguir pensando que me veo chiquita, pero he crecido un montón, creo que todos pasamos por procesos medio raros en la pandemia y he crecido a pasos agigantados y me he vuelto muy adulta en poco tiempo”, reflexiona.

“Intento no decir ahora tengo que estar a la altura de ‘Bravas’, ‘Muerte de verano’ y todas estas películas. Yo solita me bajo de mi nube, falta un montón que aprender y dentro de ese montón igual y haré cosas que a la gente no le gusten y que no peguen tanto o no tengan tanta visibilidad, pero me quiero relajar mucho en ese sentido porque si no podría ser un poco dura conmigo misma”, asegura.

Su último proyecto "Las Bravas F.C" para la plataforma de HBO Max, fue el "ideal" de la actriz pues mezclaba sus dos grandes pasiones, el fútbol y la actuación.

“Cuando me enteré de que había un casting y que iba a haber un proyecto de fútbol femenil dije, ¿qué es lo que tengo que hacer, a quién le hablo?, y fue muy divertido hacer esta serie”, menciona.

Con un par de proyectos en puerta de los que no puede hablar, promete buscar las opciones para regresar al teatro, donde comenzó su carrera y “no dar por sentado” ninguna oportunidad que se le presente.