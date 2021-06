“Resulta que tenemos un acosador en redes que por años me ha perseguido, lo he bloqueado muchas veces pero crea otros usuarios, me escribe a mí, a mi esposo, al trabajo de mi esposo. Nos amenaza, amenaza nuestras vidas”, dijo la modelo.

En los clips, la paisa aseguró que intuye que la persona tiene problemas mentales debido a todas las historias que escribe. “Inventa unas historias que inventa una persona que tiene una enfermedad mental grave o sea que no está en sus cabales”, aseguró.

Toda la historia de Ana Sofía con su acosador tenía un objetivo y es que la modelo quiere que sus seguidores le ayuden a saber cómo enfrentar la incómoda situación. “Necesito que me ayuden porque no sé qué hacer. No sé si avisarle a la Fiscalía, publicar su cuenta, a dónde más puedo anunciarlo porque de verdad es preocupante y no quiero que pase nada”, finalizó.