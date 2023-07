“Ana nos invitó a pensar”, Paola Turbay se despide de su personaje en ‘Ana de nadie’

La historia estuvo basada en ‘Señora Isabel’, telenovela de los noventa que narraba la vida de una mujer mayor de 50 años cuyo matrimonio llega a su fin y emprende un romance con un hombre mucho más joven que ella a pesar de los prejuicios. Lea: El papel que Paola Turbay quería en realidad en ‘Ana de nadie’: no era Ana

Asimismo, los televidentes coincidieron en afirmar que la telenovela dejó un mensaje enfocado en las segundas oportunidades de la vida y que después de los 50 años también se puede tener la oportunidad de enamorarse.

Paola Turbay se despide de Ana

La novela movió muchas fibras. En un video que se difundió a través de redes sociales, la exreina de belleza se refirió al hecho de sentir nostalgia al saber que los espectadores ya no volverán a ver su rostro en las noches en una historia que resalta los clásicos de la televisión nacional.

“Trabajamos intensamente no solo las personas que estamos frente a las cámaras, sino también los que están detrás, cada uno muy enamorado de lo que hacía, pero sobre todo muy enamorados de la historia de Ana. Acá se vivieron momentos muy especiales, porque los mismos técnicos me decían que no se daban en otras producciones y eran esos momentos de silencio después de grabar algunas escenas porque se les aguaba el ojo, porque quedaban tan tocados y tan afectados, que creo que eso se logró transmitir por medio de la cámara”, expresó la actriz en el video.