Aunque muy pocos los sabían, lo cierto es que la actriz Ana Lucía Domínguez y David Alberto García Henao, mejor conocido como ‘Jeringa’, tuvieron un romance cuando ella tan solo tenía 13 años y el 27.

La misma actriz fue la encargada de revelar detalles, en medio de un Live con Juan Diego Alvira, pocos conocidos de su relación con el comediante y confesó que más que amor, se casó con este para conseguir más rápido su vida y poder ir a trabaja al exterior.

Pese a que en ese momento su relación no era muy bien vista, pues se llevaban muchos años de edad, tras 5 años de noviazgo contrajeron matrimonio, cuando ella ya tenía 18 años.

Y es que para Ana Lucía era más fácil conseguir la vida casándose con el comediante que ya tenía la suya.

“Yo había llevado todos mis papeles y a mí me decían siempre: ‘A ti nunca te la van a negar (la visa)’, porque es raro que se la niegue a un artista, además con todos los papeles que llevaba y todo eso. Me la niegan y a mí me dolió mucho perder esa oportunidad”, dijo.