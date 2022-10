Ana Karina Soto está reportada en centrales de riesgo: pidió auxilio, ¿por qué?

“Necesito pedirles un favor urgente, urgente, urgente. Imagínense que estoy solicitando un préstamo, con mi hermano, ustedes saben que a uno le hacen un estudio. Y aparezco reportada por una empresa Bell Star S.A. No la conozco, no tengo ni idea, nunca he hecho negocios con esa empresa, no le debo un peso a esa empresa, según yo (...)”. Lea también: Cristina Hurtado denuncia que usaron su imagen para estafar

Aquellas palabras fueron dichas por la presentadora Ana Karina Soto en un video que subió a sus historias de Instagram para solicitar ayuda en esta situación que la tiene preocupada.