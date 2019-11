Ana Del Castillo tilda de “hp” a Iván Villazón

Múltiples criticas en su contra ha desatado Ana Del Castillo tras transmitir un en vivo en la madrugada de este domingo en su cuenta de Instagram donde tilda de “hijueputa” a su colega Iván Villazón.

Según cuenta la joven cantante, momentos antes de hacer el en vivo, Villazón le negó la oportunidad de subirse a la tarima de una discoteca en Barranquilla.

Del Castillo llegó al sitió invitada por su cirujano plástico, Norman Blanco, quién recientemente le practicó un procedimiento. En el lugar se llevaba a cabo un concierto con los acordeoneros Beto Villa, Franco Argüelles y Saúl Lallemand.

En la transmisión, Del Castillo dijo que cuando se acercó a la tarima, Villazón la rechazó diciéndole que ella era “una mujer inhabilitada para cantar una canción”. En medio de su rabia, le recordó al cantante el éxito que ha tenido en Youtube la canción ‘Pero qué va’, que grabaron junto, y se fue lanza en ristre contra él, sin ningún tapujo.

“Usted es un hp, un siete mil quinientos millones de veces hp, por no darme la oportunidad de cantar con usted, cuando usted me invitó a un feat y fui a verlo cantar con esta faja que tengo aquí puesta, y me dijo que era una mujer inhabilitada para cantar, vaya usted y se coma tres mil veces una catapila de xxxxxxx”, manifestó Ana del Castillo.