Como la nueva “usted no sabe quién soy yo” ha sido catalogada en redes la cantante de vallenato, Ana del Castillo, quien durante la mañana de este sábado ha sido tendencia en las redes sociales por una vez más protagonizar un escándalo que la pone bajo el ojo del huracán.

Vistiendo aparentemente una pijama y dando gritos en la puerta de una clínica en Valledupar, así se le ve a la artista que en repetidas ocasiones le gritaba al vigilante del lugar: “Si no me abres suspenden a la clínica y no tienes trabajo ni tú, ni nadie”, mientras sacaba su celular y se autogrababa “evidencia de la injusticia”.