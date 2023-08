¿Ana del Castillo no es trans? Yina Calderón arremete contra la cantante

Con más de 470 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Yina Calderón no perdonó la oportunidad de arremeter contra la cantante Ana del Castillo en una transmisión en vivo. La polémica influencer hablaba de temas varios y en tendencia durante el fin de semana con sus seguidores, cuando decidió hablar sobre la ganadora del reality show de la ‘La Casa de los Famosos. Lea: Yina Calderón no ha podido dormir porque se le está “subiendo un muerto”

La ganadora Wendy Guevara ha sido el tema de conversación por pertenecer a la comunidad LGTBIQ+ como mujer trans, no obstante, su carisma se robó toda la atención de los televidentes. La cantante de guaracha aseguró que ella hubiera apoyado a Guevara durante las 14 semanas de competencia.

La ex protagonista de novela no dudo en arremeter contra la cantante colombiana, con quien ha tenido en múltiples ocasiones disputas por redes sociales. "Me siento a gusto con las personas trans en general, excepto Ana del Castillo. En cuanto a los demás, tengo una buena impresión... ¿Ana del Castillo no es trans? Pensé que lo era", sentenció la Dj y cambió rápidamente el tema de conversación.