Amputan un brazo al reconocido actor mexicano David Ostrosky

“A mí lo que me dolía era el brazo, pero los doctores decían que era el cuello, hasta que uno me dijo que me hiciera una resonancia del brazo, y dicho y hecho, yo traigo un tumor en el brazo. Agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte. Me pasó en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria no he faltado jamás a un llamado hasta el día que ya no podía no moverme”, reveló a Televisa Espectáculos.

El actor de 66 años, se habría sometido a sesiones de quimioterapia e inmunoterapia, pero los resultados de este tratamiento no habrían sido los mejores, razón por la que, según medios mexicanos, los médicos habrían procedido con la cirugía para amputarle la extremidad. (Le puede interesar: Lincoln Palomeque, ausente en cumpleaños de uno de sus hijos ¿qué le pasó?)