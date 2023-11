“Amparo la bajó del pedestal”: Yo me llamó Shakira se puso en riesgo

Shakira de ‘Yo me llamo’ es una de las participantes que más elogios del jurado ha recibido y es una de las favoritas de los televidentes del programa, gracias a su voz parecida a la de la artista original y su gran parecido físico. Esto la ha llevado a ganar una gran suma de dinero en premios a medida que avanza el concurso. Lea: Video: Shakira reacciona al ver a su doble en ‘Yo me llamo’, ¿qué le dijo?

Este 20 de noviembre, la imitadora salió a escena junto al doble de Maluma de la temporada anterior para interpretar ‘Chantaje’, presentación que no fue del agrado de los jurados, ya que le manifestaron que la vestimenta no les gustó y la peluca que eligió no le favoreció; además, presentó dificultades vocales y le faltó un poco de “sensualidad”. Algunos internautas en redes sociales estuvieron de acuerdo con esto último.

Amparo Grisales fue la encargada de decirle unas cuantas criticas a la imitadora. “Nos tenías acostumbrados a unas presentaciones impecables, pero esa peluca que elegiste no me gusta nada. Los shorts originales eran más cortos, no sé qué te pasó”. A esos comentarios se sumaron los de Pipe Bueno, quién mostró su descontento con la interpretación de la imitadora. Lea: Shakira y Elvis Crespo, la pareja perfecta de ‘Yo me llamo’