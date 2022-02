“Me gusta la dinámica de las repeticiones, principalmente, para que llegue a otros públicos, a los jóvenes, a los muchachos que no conocen esta historia, ni saben de nuestra literatura colombiana, en la que hay que profundizar un poco, como con “Tuyo es mi corazón”, que es un libro escrito por el antioqueño Juan José Hoyos”, dice el director.

Dirigida por Julio César Luna y producida por Caracol Televisión, como casa productora al no existir aún en el país la televisión privada, esta novela debutó en 1985 en la pantalla chica colombiana y narra la historia de dos jóvenes que viven a plenitud los años 60, cuando el bolero y la música de la Nueva Ola estaba en su furor.

Esta historia protagonizada por Amparo Grisales, quien se pone en la piel de Salomé Piamonte, yCarlos Vives, quien encarna a Carlos Sánchez, sigue a la familia Sánchez, que de repente debe lidiar con la desaparición del padre, Aníbal (Gustavo Angarita). Entre tanto, Salomé es obligada por su madre Iris (Teresa Gutiérrez) a cantar en un casino para ganar dinero.

A este elenco se suman otros grandes talentos de la televisión colombiana como Matilde Suescún, Guillermo Gálvez, Florina Lemaitre y Margalida Castro, entre otros.

“En esa época no había enfrentados, no teníamos cable ni plataformas, no se podía coger el control y escoger entre 500 canales como ahora. Éramos famosísimos porque teníamos el 95% de rating... ahora se pelea contra un rating internacional. Recuerdo con mucho cariño “Tuyo es mi corazón” y otras novelas que hicimos en los 80, porque el país entero vivía la novela junto con nosotros, se reía y lloraba con nosotros”, rememora con nostalgia Margalida.

Por su parte, el actor Gustavo Angarita, comenta que le parece “regio que se vean estas telenovelas porque conservan algo del pasado no muy remoto”.

El director coincide con las declaraciones de los actores y no duda en afirmar que “la mejor televisión que se ha hecho en Colombia es de los años 80 a los 90, 95 por ahí, que es cuando se hacían adaptaciones de obras de la literatura latinoamericana y colombiana”.

Para Julio César, tanto los actores, como el contenido y las actuaciones son motivos suficientes para que el televidente se anime a volver a ver esta novela, o para darle una oportunidad, pues “hoy en día no vemos este tipo de producciones. Creo que tiene todo lo que el televidente espera de una realización: que haya buenas actuaciones, buen libreto, buena dirección, novedosos y excelentes paisajes; en fin, que sea una producción acorde a la época”.

Y es que “Tuyo es mi corazón” recrea una época muy importante de la televisión, las décadas del 50 y 60 del siglo pasado, por lo que el espectador se transporta en el tiempo gracias a la música, las costumbres y el vestuario. El tema principal de la novela, María Elena, fue compuesto por Lorenzo Barcelata, uno de los grandes representantes del género musical mexicano, e interpretado por Amparo Grisales y Carlos Vives.

En los Premios India Catalina, que reconocen lo mejor de la televisión colombiana, en 1986 Florina Lemaitre fue elegida la mejor actriz de reparto por su interpretación de Juanita, mientras que Guillermo Gálvez fue premiado como el mejor actor revelación por su papel de Eliécer Cifuentes. El premio a Mejor Novela, de ese año, también fue para esta producción.

Con ese bagaje y legado, “Tuyo es mi corazón” regresa a la pantalla gracias a RTVC Sistema de Medios Públicos y su canal Señal Colombia, para recordar y dignificar aquellos años en que la industria ofrecía entretenimiento, pero también conocimiento a los espectadores. Además de emitirse en televisión abierta, los colombianos también pueden seguir este estreno de RTVC Retro a través de streaming en Senalcolombia.tv y en RTVCPlay, la plataforma de entretenimiento gratuito que alojará durante ocho días cada capítulo emitido.