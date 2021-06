Tal como siempre se ha mostrado, Grisales sin pelos en la lengua decidió citar la columna de la expresentadora del Desafío y escribió: “No entiendo motivada por quién o qué le han ofrecido a esta incoherente! Será que no se da cuenta que por culpa de las manifestaciones se está muriendo más gente del Covid que de hambre? Sin contar los que se quedan sin medicamentos y sin comida por los bloqueos”, de inmediato una lluvia de opiniones divididas se generó en Twitter a raíz de las palabras de ‘La diva de Colombia’, que siguió hablando al respecto en su cuenta oficial, donde supera el millón de seguidores.

“Hablo desde la cordura y el sentido común que he aprendido con el tiempo...! No tengo apellidos políticos.....!! No soy de izquierda ni de derecha...trato de ir siempre en armonía con el Universo... despertando mi Conciencia y resonando en el Amor...!!! Respiro luz”, agregó.

Hasta el momento Margarita Rosa de Francisco no se ha referido a las declaraciones de Amparo.