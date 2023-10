¡Amparo Grisales sigue implacable! Esto le dijo a uno de los imitadores

Todas las noches, Amparo Grisales, Cesar Escola y Pipe Bueno, se encargan de juzgar la presentación de los imitadores, y la semana pasada, la Diva de Colombia abrió la polémica por haber criticado a la imitadora de Rosalía, con respecto a su físico. Hoy el maestro Escola se sumó a los comentarios.

La historia de La Rosalía se volvió a repetir en el capítulo de este lunes 2 de octubre, Amparo volvió a hacer un comentario sobre el peso, en esta ocasión al imitador de Gilberto Santa Rosa. Lea: ¿Gordofóbicos? Rosalía rompió en llanto con comentarios de Amparo Grisales

En redes sociales insisten en que Grisales se ha pasado de la raya con sus apreciaciones y que no es, para nada, empática. Pero la actriz colombiana insiste en que el parecido físico es un requisito que se debe cumplir a cabalidad.

Gilberto Santa Rosa de Yo me llamo interpretó ‘Conteo regresivo’. Para su presentación optó por un pantalón rojizo y una camisa manga larga de un tono rosado, lo que llamó la atención de los jurados que quedaron encantados con sus capacidades vocales pero no con el atuendo. Lea: Amparo Grisales vuelve a arremeter en contra de ‘Yo me llamo Rosalía’