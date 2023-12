Amparo Grisales contó cómo fue su primer encuentro con Miguel Bosé

Después de la presentación de Miguel Bosé, que fue elogiada por los jurados del programa, en especial por Pipe Bueno que destacó la calidad humana del participante e insinuó que es muy diferente al artista original, quien no posee el mismo carisma. Comentario que no pasó desapercibido para el público ni por su compañera, Amparo Grisales. Lea aquí: Este sería el ganador de ‘Yo me llamo’ según la inteligencia artificial

La actriz tomó la palabra y aseguró que prefiere no hablar sobre los grandes artistas, para no interferir en la relación con sus fanáticos, puesto que son ejemplos a seguir por su talento, lo que los convierte en estrellas. No obstante, decidió compartir un recuerdo que comparte con Miguel Bosé.

Amparo coincidió con el reconocido intérprete. Mientras ambos se encontraban en el mismo lugar: "me tocó una vez y hasta que no le dijeron quién era yo en Colombia (...) estaba en Cartagena y ahí ya me llamó y me dijo 'perdón, es que venía con mucha hambre'", contó sobre el primer encuentro que estuvo con un saludo bastante seco por parte de Bosé.

Después de compartir su anécdota, Pipe Bueno intentó suavizar la imagen del artista, señalando que, aunque no es una mala persona, es un ser un tanto distante con sus seguidores. El concursante, quien tampoco es colombiano, agregó: “Siempre agradecido con el país y su espíritu. Los quiero mucho”.

Aunque terminó su presentación entre aplausos y elogios, no logró convertirse en el gran ganador de la noche.