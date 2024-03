Amor: ¿quiénes somos nosotros para juzgar?

“Cuando se está en una relación, algunas personas suelen perderse a sí mismas y lo sustentan asegurando que es en nombre del amor y no es así. El amor sano no te hace perder de ti, por el contrario, este saca de ti lo mejor, hasta la versión que no conocías, pero que te hace más grande. Y no, no es sano perderte por otro, porque el sacrificio tarde o temprano cansa, por eso la gente se aburre en las relaciones, porque dejan de ser y empiezan a parecer, solo para complacer, y este es de los peores errores”