“Amiga, te cuento que ya me están gustando los hombres (risas). Sí, linda, entonces un hombre me invitó a salir hoy”,

advirtió Epa Colombia.

Agregó que “no pues nada amiga, se me está quitando el espíritu del lesbianismo. Linda, linda, cuidadito”, afirmó, mientras guiñó el ojo.

Ante esto, la misma Diana Celis, pareja de Epa, compartió un video en el que se muestran muy felices juntas y enamoradas, dejando claro que la relación se mantiene y va muy bien. Sin embargo, las dudas siguen.

Por otro lado, en una con ‘Juanpis González’, Daneidy contó que nunca ha tenido una relación íntima con un hombre y que su primera vez fue con Diana Celis, la única novia que ha tenido.

Cabe recordar que a la colombiana la condecorará la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, debido a que la imagen que el público tiene de ella ha cambiado y por toda su labor humanitaria en el país. (Lea aquí: “Voy a llegar al Senado”, Epa Colombia le apostaría a la política)

Recientemente la influenciadora se refirió a la noticia en sus redes. “Yo fui condecorada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, estoy feliz porque esta semana o la otra me condecoran. Me dan una medalla y un cartón y con eso me defiendo”, dijo.