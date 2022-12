Amber Heard pide nuevo juicio en contra de Johnny Depp

Agrega que: “Si no se revierte, la exclusión del tribunal de primera instancia de los informes contemporáneos de abuso doméstico a los profesionales médicos hará que sea más difícil para otras víctimas de abuso probar las acusaciones de abuso y probablemente las disuadirá de presentarse”. (¿Johnny Depp de nuevo? Se revelan testimonios de abuso contra Ellen Barkin)

Por ahora, no se sabe si habrá otro juicio o no, lo cierto es que Depp demandó a su exesposa por 50 millones de dólares, acusándola de difamarlo por un artículo de opinión que publicó en 2018 en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard presentó su contrademanda de 100 millones de dólares contra el astro de “Pirates of the Caribbean” (”Piratas del Caribe”) después de que un abogado de él calificó sus acusaciones como un engaño. Cada uno acusa al otro de destruir su carrera.

Cabe recordar que no es la primera vez que Heard busca anular el veredicto a favor de su ex, sin embargo, no ha tenido éxito. (Amber Heard deberá pagar 10,3 millones de dólares a Johnny Depp)