Amber Heard habría admitido golpear a Johnny Depp en grabación filtrada

El actor relata que no soporta más las agresiones físicas entre ellos, que deben detenerse, y que viven en una escena del crimen.

El portal Daily Mail publicó los apartes de lo que dicen es una sesión de 2 horas de diálogo entre la hoy ex pareja en 2015.

En las grabaciones se escucharía a los actores admitir haberse golpeado y empujado antes

Tras la separación, la actriz puso una demanda contra Depp por violencia doméstica. El actor contrademandó a la actriz por difamación, exigiendo 50 millones de dólares en compensación.

“No te puedo prometer que no me pondré física otra vez. Cuando me enojo, pierdo el control”, dice Amber Heard a Depp según la grabaciones que publicó el diario.

Según el diario, la cinta habría sido grabada de forma consensual por Amber en su celular.