Alkilados celebra sus 10 años de trayectoria musical

“Volver a ‘Respirar’ es una celebración de nuestra historia, no sólo es una de nuestras canciones favoritas sino que es también una de las que conserva nuestras raíces más entrañables. Haber tenido la oportunidad de producir junto a Alka esta versión fue una experiencia que disfruté muchísimo. Es una reflexión importante sobre lo que fuimos y lo que somos, una bonita manera de comenzar la preparación para celebrar nuestros X años”, dijo Juanito.

Con esta canción se concreta una colaboración que estaba pautada hace mucho tiempo; no es la primera vez que los artistas graban juntos pero si la primera vez que la presentan ante el público.

“Trabajar con Alkilados es otro universo por explorar. Son un grupo musical que ha trascendido durante años, tienen una estética muy diferente y una identidad que los caracteriza. A mi esta canción siempre me ha gustado por eso cuando me propusieron RESPIRA 2020 no dudé en hacerlo”, dijo Nanpa.