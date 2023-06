Alina Lozano se despacha sobre quiénes intervienen en su relación. Esto dijo

“Si yo terminara esta relación con Jim mañana, el compromiso, el amor y todo lo que hemos vivido no nos lo quita nadie. Además, yo tengo esa costumbre de llevarme esos buenos momentos, me llevo los mejores recuerdos, eso no te lo quita nadie”, puntualizó sobre el tema. Lea también: ¡¿Eso costó?! El valor del anillo que le dio Jim Velásquez a Alina Lozano

Lozano concluyó el video no sin antes dar una declaración: “Hay una persona que me escribió que si no me daba cuenta de lo que le estaba haciendo a mi imagen, que yo era un símbolo nacional. En ese momento, la verdad me pregunté cuál imagen, porque nadie me puede quitar la persona que soy, la mujer que soy, la artista que soy. Nadie te puede arrebatar nada, el mejor regalo para estos riesgos que se corren en la vida es la gratitud, lo que ya has disfrutado”.