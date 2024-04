Alfredo Redes casi se va a los golpes con ‘Bola 8’ en La casa de los famosos

“Fanfarrón, todo lo que dijiste hace rato que has hecho porque eres muy grande, qué bendición, todo lo que has hecho. No me quiero convertir en lo que usted es, si símbolo de éxito es lo que es usted, pues qué tristeza, si usted dice que es una persona exitosa y de esa forma se vanagloria solo. Un hijo de Dios no crítica”, sentenció el comediante. Lea aquí: El cartagenero Alfredo Redes protagonizó fuerte pelea con Omar Murillo

“Payaso tú, que no representas a Cartagena y eres una basura. Pégame si eres tan hombre. Tócame si eres tan hombrecito o allá afuera, porque yo no soy ningún cagado. Eso es lo que tú eres un pedazo de gamín, un gamín vago, estudia”, le dijo Omar Murillo a Alfredo, mientras sus compañeros Martha Isabel Bolaños, Diana Ángel, Isabella Santiago, y Juan David Zapata presenciaban la pelea.