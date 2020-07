Alfre2 Emecé le canta a la cartageneidad en ‘Vida Cotidiana’

“Desde niño he sido seguidor de artistas como Vico C, Tempo y Tego Calderón. En 2007 decido, junto con dos amigos de la cuadra, armar un grupo de rap llamado Murillo Reket´s, integrado por RK y PR en la Casa, este último canta champeta actualmente. Pero es en 2010 cuando hacemos el grupo Rebelión Ep y comienza a tomar fuerza la cultura hip hop en la ciudad. En 2012 nace Alianza CTG, con unos 12 jóvenes, y que creó exitosas producciones y el género siguió creciendo”, cuenta.

“Si no fuera cartagenero, no hubiese escrito rimas como ‘el sparring va gritando su destino...y los carteles de picós, un poco desvanecidos. A pesar del gris de la ciudad, los graffitis brindan colorido, independiente a todo lo que en el tiempo ha permanecido. Se vende hielo y bolis; llevo bollo, llevo buñuelos, si tiene queso, por fa.. deme medio kilo, casero”.

Nuevo álbum

Todo ese recorrido y experiencia le ha dado la madurez suficiente para hacer temas como los de su nuevo álbum ‘Vida Cotidiana’ que trae 10 canciones y fue lanzado hace pocos días. “Es una producción de rap y hip hop, con la participación del reconocido beatmaker colombiano J Beat, el productor de la God Level, el evento mas importante de rap de habla hispana; el venezolano Marrom Fernández, productor del fallecido Canserbero; los Scratches del cartagenero Dj Walter y DJ Pupo, además de Ifo Producciones”, dice.

Señala que la producción cuenta con las “memorables letras que reivindican la misión del hip hop cuando dialoga con la literatura y la oralidad de nuestra ciudad”. En el álbum no hay ‘presa mala’, pues todos los temas se inspiran en la cartageneidad: vivencias, personajes y costumbres de los barrios heroicos. También toca problemáticas como el racismo y la discriminación, con un enfoque artístico y lirical.

Uno de sus temas más aplaudidos en el álbum es ‘Sonrisas y pesares’, que habla de la vida, la muerte y el ser humano. “Cuando hago una canción, siento que estoy inmortalizando recuerdos. Cuando cantas en honor a la realidad cada rima tiene un por qué y muchas historias. Es algo hermoso cantarle a mi ciudad, ella me inspira”, sustenta.

En cuarentena

“Tenía pensado lanzar el álbum en octubre, pues llevaba varios años inactivo con la música, pero en la cuarentena me entró la idea de lanzar el álbum. Hablé con mi equipo de trabajo y se me ocurrió hacer la portada y bueno... como todo el álbum estaba listo hace dos años solo fue cuestión de crear una campaña de expectativa. La cuarentena me ha ratificado el valor de la vida, la familia, las verdaderas amistades y sobre todo, la empatía. Creo que si no salimos empáticos de toda esta situación, fracasamos como humanidad”, expresa. Si quieres saber más de este talentoso artista, síguelo en redes sociales y plataformas digitales como @alfre2emece.