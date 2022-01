“Yo sé que me amas, pero lo nuestro ya parece un melodrama. Los panas (amigos) no me creen si digo que terminamos. Esta va a ser la final y espero que no volvamos”, dice parte de la letra.

El cantante, uno de los exponentes de la nueva generación del género urbano, interpreta diferentes papeles, desde un baloncestista popular hasta un estudiante del club de teatro.

Alex Rose se dio a conocer en 2016 con su tema titulado “Orgasmo” y empezó a cosechar éxito mundial en 2018 con “Toda” y “Toda Remix”, temas en colaboración junto a Rauw Alejandro, Lenny Tavárez, Lyanno y Cazzu.

Su éxito “Jangueo” también tuvo una gran acogida del público a nivel internacional, ya que permaneció en el Top 200 de la lista de Spotify Global por más de 170 días consecutivos y también dentro del top 50 canciones más sonadas en la radio de Centro y Suramérica.