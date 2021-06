Han transcurrido varias semanas desde que se conocieron los rumores sobre un posible regreso entre la ex pareja de Hollywood, Jennifer López y Ben Affleck. Sin embargo, muchos fanáticos también han puesto sus ojos sobre la vida amorosa de Alex Rodríguez, ex novio de JLo, quien recientemente fue visto con la ex novia de Ben Affleck, Lindsay Shookus.

(Lea aquí: ¿Vale la pena volver con un ex? El caso de ‘Bennifer’ que revoluciona las redes).

Aquella escena fue captada a través de un video obtenido por el sitio de entretenimiento Page Six que fue publicado este lunes, donde se observa aquel encuentro durante la fiesta de cumpleaños de Lindsay Shookus, quien en la grabación aparece sentada junto a Rodríguez durante una reunión íntima en una casa ubicada en Hamptons, en el estado de Nueva York.

Pese a las especulaciones sobre un supuesto romance, la publicación afirma que Rodríguez y Shookus son simplemente amigos y que “no hay absolutamente nada entre ellos”, así también lo aseguró un representante de Alex Rodríguez agregando que ambos “han sido amigos durante 15 años”.

Usuarios y fanáticos se preguntan si aquella escena corresponde a un acto de venganza contra la Reina del Bronx, luego de que se reencontrara con su antiguo amor tras la relación fallida que tuvo la artista con el deportista del béisbol.

Shookus y Affleck fueron pareja entre el 2017 y 2019, pero luego el ganador del Óscar tuvo un breve romance con la modelo de Playboy, Shauna Sexton, relación que llegó a su fin durante una recaída que tuvo el actor en su lucha contra el alcohol.

