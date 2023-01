Alex Fank comienza el 2023 con diversos proyectos musicales

Sobre las satisfacciones que le ha dejado la música hasta el momento, Alex Fank comentó que “la música siempre fue el eje central de mis satisfacciones, desde que tengo memoria ha estado vinculándome a momentos especiales en mi vida: desde sentarme con mi padre a escuchar sus vinilos de The Beatles; poder trabajar con gente que siempre he admirado; hasta haber tocado en lugares o grabado en estudios que para mí sólo se hubieran dado en sueños. También el hecho de haber recibido reconocimientos por lo que hice, no sólo es una enorme satisfacción, si no la confirmación que estoy haciendo las cosas bien”. (Lea también: Miss Universo reveló cuál será la sede oficial del certamen en 2024)