Aleks Syntek, jurado de La Voz Kids, negó estar en contra del reguetón

"Lo que dicho siempre es que me preocupa que los niños tengan acceso a contenido pornográfico, que debe estar regulado, es lo único que he comentado y eso lo han convertido en una especia de campaña contra la música urbana, cosa que no es cierta, respeto muchos artistas, como compañera Greeicy, que hacen canciones de reguetón con mensajes poéticos y sanos".

“Entre ires y venires la prensa se basa mucho de lo que lee en redes sociales y a veces hace titulares, no siempre con la verdad, de lo que uno expresa y he escuchado demasiadas mentiras, quién soy yo para señalar o hablar sobre otro género musical, que no es el mío” dijo el músico que comenzó su camino en la industria como productor.

En ese mismo sentido, habló sobre las dificultades que tienen los artistas jóvenes que no hacen reguetón para posicionar un nombre en la industria.

“Latinoamérica ha estado demasiada aferrada al reguetón cuando hay una gran cantidad de ritmos y propuestas, a mí no me preocupa si los reguetoneros y sus canciones tengan éxito o no, lo que me preocupa es que los chicos de 18 o 19 años que están haciendo boleros, rancheras o salsa, tengan la oportunidad, que los volteen a ver, que no se tengan que dedicar a otra cosa porque no son trending en TikTok. No debemos ser un público manipulado por el algoritmo, eso sí me entristece”, dijo Aleks Syntek. Sobre su presente comentó que el año pasado comenzó la celebración de los 30 años de su carrera musical con una gira por Estados y varias ciudades de México, un tour que llevará a Centroamérica y que quiere traer a Colombia. “Creo que no presencia en La Voz Kids va a ayudar a reabrir esta puerta”.