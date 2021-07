El cantante español Alejandro Sanz se robó la atención del público con su presentación en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A través de un vídeo coral, el español interpretó la canción Imagine de John Lennon. El vídeo recogía también fragmentos de estrellas internacionales de la música como Keith Urban y John Legend.

“Hoy el honor me teletransporta a otro mundo. Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJ.OO. Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad. I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 Olympics Opening Ceremony! (¡Estoy emocionado de formar parte de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de #Tokio2020!), escribió Sanz, minutos antes de la transmisión.