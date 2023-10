Alejandro Santamaría enfrenta el despecho con “Borrachera”

Alejandro Santamaría

Regresando a la base

Hay un cambio notable en lo nuevo, ¿Acaso viene el inicio de una nueva etapa?

Últimamente volví a escuchar esa música que me acompañó a crecer, o digamos esa que hace parte de una época en la que me atraía el punk rock, sobre todo en inglés, cuando me seducían los temas de “Blink 182”, “Green Day” y “The Offspring”; como esos momentos marcan musicalmente, siempre quise incorporar a mi repertorio algo así, no lo había encontrado, hasta que un día me reuní con José Daniel y Juan Esteban Zapata, “Los Jaycobz”, hablamos del sonido y cómo hacerlo actual, por eso la producción llegó con algo muy rockero y batería, dándole fuerza a los coros, interesante para mi concepto. Salí feliz de la sesión.

¿Qué te motivó a buscar este sonido?

Con la música siempre se experimenta un proceso, si bien desde mis primeras canciones escritas supe que quería hacer pop, entendí que el campo de acción es amplio en ese género y a medida que recorro este bonito camino van quedando canciones que dejan clara la evolución. Ahora con “Borrachera” quería hacer algo para mí, sin pensar mucho lo que le va a gustar a otros, aunque es obvio, espero que todos conecten con lo que he hecho.

Están de moda los campamentos y tú eres creador de tus letras, ¿Qué tanto te interesa entrar en esa línea?

Aún no he tenido esa experiencia. Tengo entendido que es muy intensivo con muchos compositores que van creando canciones en pocos minutos, pero siempre he escrito con otros colegas, desde “Qué tal”, que es mi primera canción, fue al lado de Andy Clay y Andrés Saavedra, entonces ya que tengo un círculo cercano de compositores y productores, con quienes trabajo y me entiendo bien, por lo que no quiero expandirme para terminar “dando tiros al aire” y comprometer el sonido que se ha logrado.

¿Qué le has agregado en este tiempo a tu proceso creativo?

Ahora hablamos antes de empezar a crear sobre lo que queremos tratar. Al principio llegábamos a buscar lo que saliera, entonces esa dinámica de plantear una historia, sea mía o hipotética, da claridad para buscar esa letra que se quiere plasmar en una canción. Eso me funciona y mi inspiración siempre va del amor al desamor, si no hay nada presente, me voy por lo que alguien cercano esté viviendo.

Has estado rodeado de grandes figuras, ¿Cómo se han dado las colaboraciones con esos artistas?

Hablando de Andrés Cepeda y Fonseca, me apoyaron desde el inicio porque vieron que estaba haciendo pop en una época en que ese sonido es escaso. Valoraron esa apuesta y agradezco ese respaldo, pues no es un requisito que los que ya llevan un camino recorrido acojan al que llega, en mi caso, que me invitaran a una gira o me aceptaran en una colaboración, cambió notablemente mi comienzo. Estoy muy agradecido con Carlos Vives, Cepeda y Fonseca.

¿Viene un álbum?

Si. Ahora estoy en el proceso de escribir canciones que quiero que pertenezcan al mismo universo y una vez estén listas, pensaré en ese proceso de organizar un álbum.

¿Qué sonido se va a explorar en lo sucesivo?

Será muy pop, voy a dejar de lado el urbano, tal vez una o dos, pero quiero que el foco sea pop rock.

Viene nueva gira, ¿Con quién?

Me voy a una gira con Andrés Cepeda por Estados Unidos, ya lo había acompañado en Colombia y esta será mi primera gira internacional, quiero vivir esa experiencia y que se conozca mi música.

¿Cuál ha sido el país más receptivo con tu música?

México, donde la canción que hice con Kurt suena muy bien, lo mismo Perú y España, a donde pienso ir en noviembre con un acústico.

¿Con quién te gustaría una colaboración?

De Colombia, con Dekko o Beéle y del exterior, con C. Tangana, y aunque son urbanos, encajan perfectamente con el tipo de canciones que yo hago.