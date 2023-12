Alejandro Riaño, de ‘Juanpis’ no escatimó críticas al Gobierno Petro

Alejandro Riaño admitió que, a pesar del dolor, volvería a votar por Gustavo Petro, argumentando que no respaldaría a Rodolfo Hernández, a quien considera un ‘showman’.

“Voté por Petro y salí después a explicar por qué lo hice y no antes, porque es muy irresponsable hacer campaña por un político, precisamente porque no creo en ninguno”, expresó el intérprete del controvertido personaje ‘Juanpis González’ en ‘Sin carreta’. Lea aquí: ¡La mostró! Alejandro Riaño dejó ver el rostro de su nuevo amor

A pesar de la respuesta, Juan Diego Alvira decidió profundizar y preguntó a Riaño si se arrepentía de apoyar a Petro. La respuesta del comediante fue contundente: “Siempre nos vamos a arrepentir todos. ¿Quién puede decir que fue feliz votando por Pastrana? No sean tan... No me inventen a mí”.

“Yo creo que se ha generado mucho daño desde siempre, y el daño que se va a generar, lo que viene, yo creo, y lo que podría llegar a pasar con este mal gobierno”, enfatizó Riaño. Lea aquí: Adiós a Juanpis González: Alejandro Riaño anuncia el fin de su personaje

En medio de la entrevista también compartió que no apoya el voto en blanco, dado que considera importante expresar un cambio y decir: “Que la plata cambie de mano”, soltando una carcajada.