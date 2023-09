Alejandra Villafañe tuvo su primera quimioterapia: “es una prueba retadora”

En sus propias palabras, Villafañe dijo: “Mi primera Quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara. Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta... Los amo a todos los que han estado aquí y todos los sé de corazón están conmigo. Familia, amigos, conocido. Gracias”.

“Cuando me diagnosticaron supe que tenía que ser uno de los mejores papeles, y aquí voy, siendo muy valiente para transmitir no solo lo difícil, sino lo lindo de este proceso”, dijo Villafañe en una publicación de Instagram. Lea: Pau Mor trae “Buena suerte” en pop urbano y banda mexicana

Finalmente, la actriz le habló a sus seguidores: “ha sido un largo proceso, yo siento que he vivido mil años, 10 años en dos meses. El proceso va más largo, el diagnóstico no estaba antes y he aprendido muchas cosas de la vida. He fortalecido mucho la fe y la confianza en Dios, entregarme a él ciegamente y entender que sabe todo lo que está pasado, por qué y para qué está pasando”.