Las redes sociales están revolucionadas por el nuevo escándalo que azota a la cantante Alejandra Guzmán, pues se difundió una grave información donde la artista es acusada de agredir con un cuchillo a su novio, un empresario inglés de nombre Lanz, pero a quien no ha mostrado ante el público ni en sus redes sociales. Sin embargo, confirmó en su momento que estaba enamorada. (Le puede interesar: “He construido mi carrera con las garras”: Alejandra Guzmán).

Las acusaciones se conocieron a través de un programa en Youtube llamado ‘Chisme No Like!’, conducido por los periodista Javier Ceriani y Elisa Beristain. Durante la emisión del programa, que ya cuenta con más de 400 mil suscriptores, también contaron que el suceso ocurrió en Miami donde la rockera le habría propinado nueve puñaladas a su pareja sentimental, quien le lleva varios años de edad a la mexicana.

Aunque no se sabe con certeza qué habría desatado el comportamiento de Guzmán, la conductora presume que la cantante habría estado bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, lo que habría desencadenado el actuar de la famosa hacia su novio de 60 años.

“A la señora Alejandra Guzmán se le está acusando que en pasados días que estuvo en este evento de Univisión, Premios Lo Nuestro, su novio, un señor de 60 años, trató de sorprenderla (por su cumpleaños), pero él fue el sorprendido y terminó en el hospital. Así como lo escuchan. La situación que supuestamente pasó es que la señora Alejandra Guzmán, me imagino que en sustancias, porque qué persona en un sano juicio hace esto, apuñaló en nueve ocasiones a su novio”, detalló Elisa.

Como todavía no ha salido a la luz pública por parte de las autoridades el caso de Guzmán, el programa sustentó el episodio bajo los supuestos, pero recordó a sus seguidores que cada vez que sacan a la luz una noticia de este calibre, termina por confirmarse.

“Tenemos una información que, bajo a usar la palabra “supuesto” por una situación legal, pero esto, como ustedes han comprobado siempre que les decimos algo, es así. Lo decimos antes que nadie”, expresó la periodista.

“¿Qué pasó, Alejandrita Guzmán, con tu pareja de 60 años en Miami con los cuchillos? ¿Hubo arresto, no hubo arresto, te arrestaron, entró la seguridad , qué pasó? Este señor terminó en el hospital, esto es fuerte, estamos hablando de una Alejandra Guzmán que no está bien, ya vieron que sigue tomando, que no paró nunca de tomar, esto es grave, muy fuerte, estamos en investigación, tenemos algunas cosas ahí en nuestra redacción, en nuestra producción”, finalizó el conductor del programa.

Aquí una instantánea del cumpleaños de la mexicana