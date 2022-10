Alejandra Azcárate “lavó” a otra famosa actriz colombiana por un tuit

Me criaron a punta de refranes y uno de mis favoritos es: “El que nada debe, nada teme”. Y si no la están acusando oficialmente y no tiene que someterse a una Investigaciòn, entonces cuàl es la lora? Se està especulando, se está suponiendo? @LAAZCARATE

“Qué susto, Alejandra. En estos días me metí un susto tremendo porque yo escribí algo y ella creo que no entendió. Hubo un momento donde la acusaron de algo y la tuvieron envuelta en un enredo”, aseguró y continuó: “Yo me atreví a decir que la ley era para todos y que los deberían investigar si no tienen nada que esconder”.