Azcárate siguió mencionando casos de noticias, incluso aseguró que en una de las publicaciones decidió escribirle directamente al periodista. “Este es otro artículo que salió ‘Alejandra Azcárate casada con piloto narcotraficante llamado Juan Camilo Cadena’. Juan Camilo Cadena es el piloto que fue detenido en el momento cuando esto pasó junto a su acompañante, que no tengo idea de quién es. Me ponen casada con este sujeto y no con Miguel Jaramillo, representante legal de esta empresa que hoy está libre. Le escribí directamente al periodista, que es de un medio reconocido del país y le dije: ‘¿a ti te parece que hay derecho a esto?’. Ni siquiera por el daño que me hacen, ya con tanto palo que me han dado, qué es otra raya más para el tigre. Esto es cuestionable desde el punto de la mediocridad de ustedes como periodistas”, narró. En esta ocasión sí logró tener una rectificación pero no con la mismo despliegue que la noticia inicial.

“Me contesta el periodista por WhatsApp, ‘Alejandra lo lamento mucho el error cometido, esto no puede pasar en un periódico como el nuestro. Sé la gravedad del asunto. Te prometo que lo rectificaremos’. Por supuesto lo rectificaron en una línea así, en minúsculas, en la última página”, añadió.

La también actriz reveló que ya hay una persona identificada por difundir una falsa información. “Miren esta otra ‘Narcoavioneta del marido de la Azcárate con 45 rutas a Sinaloa’. ¿Saben de dónde salió eso? Un muchacho de 23 años que ubicamos por la IP de su computador, llamado Efraín Méndez, bajó una aplicación que cualquiera puede descargar en el celular que es de radares de aviones en el mundo y puso las placas de esa avioneta, y montó 45 rutas de Sinaloa, y las subió a las redes sociales, con eso fue suficiente para que se difundiera la información. Nadie averiguó, nadie fue a la Aerocivil a cerciorarse de los vuelos, simplemente dieron por hecho que esa avioneta había ido 45 veces a Sinaloa. Yo lamento mucho que sus papás tengan que salir a responder legalmente por esto, no quisiera que eso sucediera pero tal vez así se les quita la maña de jugar con sus teléfonos de manera tan irresponsable pero lo grave es cómo la gente cree en algo así”, comentó.

Alejandra Azcárate también se refirió a una noticia que se emitió en un reconocido programa de chismes tras su fugaz llegada a Miami. “Me fui a Miami, a finales de mayo recién pasó todo esto porque tenía la segunda dosis de la vacuna y yo le dije a Miguel: ‘Yo no me muevo de aquí’ y él me dijo que no había nada peor que el COVID, esto se va a resolver. Decidí viajar con mi mamá porque tenía que respirar, se vino conmigo. Llegamos como a las 11, alquilé el carro y nos fuimos al hotel. De camino encontramos un restaurante viejo, le dije que fuéramos a comer porque moríamos de hambre. A lo diagonal habían tres parejas de colombianos, no tengo idea de quienes eran, una gente querida, se pusieron de pie y se mostraron solidaria. Resulta que por detrás nos grabaron, luego aparecimos en un programa de chismes, que dicen que lo saben todo, diciendo que yo, mientras mi marido estaba en el proceso, andaba de celebración en uno de los principales restaurantes de la capital del sol. Eso no es lo grave porque ese tipo de formatos viven de las especulaciones pero todo se empezó a distorsionar y llegó a los.com de los principales medios del país dizque reunida con dos agentes de la DEA. A partir de ahí dieron por hecho que estaba exiliada en Miami. Entré el 27 de mayo y salí el 30, me vine a Bogotá al lado de mi marido, con quien he estado al pie del cañón”.

Tras evidenciar los ejemplos de irresponsabilidad de algunos medios, la bogotana confirmó que ya tiene un abogado trabajando en el caso porque “la marca Azcárate o La Azcárate ya está registrada”. “Decidí buscar un abogado experto en estos temas para que me asesorara y decidí interponer las acciones legales que competen. No solo de injuria, calumnia, difamación porque ya está comprobado que rectifican en letra de mosco sino porque Azcárate, La Azcárate y todas sus derivaciones son una marca registrada, marca sobre la cual se han generado una serie de daños y lo hago con el único propósito que la próxima vez que uno de estos medios de comunicación quieran sentar en una silla eléctrica a otra persona, por lo menos lo piensen dos veces y actúen con ética y respeto. Es demasiado daño y perjuicio el daño a una persona y a una familia.

Espero que Guillermo Rodríguez, mi abogado, prospere con eso, tiene que ser así, es lo justo. Será un antecedente y precedente para esto no siga ocurriendo”, finalizó.