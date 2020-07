Alberto Linero habla de su notable cambio físico

Más de 10 kilos

“Por salud he logrado bajar 44 Kg. Ya estoy investigando para mi próximo libro: #ComoMequitéEstePesoDeEncima”, este fue el mensaje que compartió Alberto Linero en Twitter, donde dio el número específico de cuántos kilos adelgazó, aunque el método aún es todo un misterio.

En la mañana del viernes, en Blu Radio, Linero siguió hablando del tema, aclarando que su bajada de peso no se debe a ningún exceso o a las drogas como muchos memes sugerían. “No estoy metiendo bareta. No me atropelló la malp**z. No estoy enfermo. No es ningún exceso el que me ha hecho bajar de peso. [...] Esa vaina de que fue por exceso [de hacer el amor], no, tampoco, yo soy medido”, afirmó el exsacerdote.

Pero a ¿qué se debe la decisión de bajar de peso? En el mismo espacio radial, el samario aclaró que lo habían diagnosticado como prediabético, lo que lo obligó a hacer cambios en su alimentación. En la fotografía del antes, Linero tenía 125 kilos y ahora pesa solo 78.