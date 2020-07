Álana, la nueva voz de la música urbana en Cartagena

“Me encanta el arte en todas sus presentaciones. Desde niña siempre he pintado, pero me incliné por el lado musical debido a que lo llevo en las venas, pues toda mi familia canta y toca instrumentos. La música me permite ser libre, expresarme y transmitir sentimientos y situaciones a través de ella. Mi meta como artista es eso, conectarme con la gente y sus sentimientos”.

Madura, disciplinada y decidida, así es la artista cartagenera Julieth Posada Mulford, conocida como Álana, quien con 19 años tiene claro que su sueño es ser una destaca cantante. Desde hace 3 años se ha tomado esta pasión como una profesión y ya lleva dos canciones grabadas, la última denominada ‘Sola’, del género urbano, su fuerte.

“El género que utilizo es urbano. Me gusta hacer bailar a las personas que escuchan mi música. Cuando compongo y escribo me inspiro en situaciones reales, en historias que me han sucedido o que le sucedió a otra persona y me ha contado”, comenta la joven, quien aparece en las redes sociales como @alanamusic16.