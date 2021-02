“Bienvenidos al nivel 10”, fueron las palabras que le quedaron grabadas a Byordy, quien sigue dando la pelea en ‘A otro nivel’.

El salsero cartagenero interpretó el tema ‘Apuesta por el amor’, de Lola Flórez, junto a Sugey y Laura Azul, otras de las más fuertes participantes, y aunque la fusión estuvo un poco dura, esto no fue motivo para que el salsero no sacara la casta y dejara nuevamente el nombre de la ciudad en alto. (Lea aquí: 15 datos que no sabías de Byordy, la cuota cartagenera en ‘A otro nivel’)

Debido a la complejidad del tema y a que los participantes conocían poco de este, en varias ocasiones la letra les jugó una mala pasada, pues se les olvidaron algunas estrofas, tanto a Byordy como a Laura, sin embargo, el artista de la Nueva Generación volvió a salir invicto, ganándose los halagos del público que, sin dudarlo, lo elevaron al décimo nivel.

“Byordy es muy lindo verte volar y tomar riesgos”, fueron las palabras de Noel Schajris, mientras que Greeicy Rendón insistió en que “su energía está mucho más equilibrada”.