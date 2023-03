¡Al natural! Las fotos de Lele Pons con celulitis que revolucionan las redes

La influencer que ostenta más de 52 millones de seguidores en Instagram, acompañó la foto con el siguiente mensaje: “BODY POSITIVITY. love you girls! Son bellísimas”. Lea: Lele Pons, la exitosa influencer venezolana, de visita por Cartagena

“¡Eres tan real! Me encanta que le haces entender a todas las chicas que todo esto es parte de la vida y que la perfección no existe! Que lo que importa es la actitud y positivismo independiente existan tropiezos!”, escribió una seguidora.

“Yo ando en mis shorts con orgullo, no luzco perfecta... Pero no me importa! Nadie es perfecto y hay que vivir y disfrutar cada día sin complejos”.