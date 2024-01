¿Al estilo Karol G? El cambio de look de Kylie Jenner

Kylie Jenner es una de las empresarias e influencer más millonarias del mundo, con su marca personal de maquillaje. La menor del clan Kardashian se ha caracterizado por sorprender a todos con sus innumerables cambios de look y retoques estéticos, que la han catapultado como una de las mujeres más hermosas del mundo del entretenimiento.

Tras una larga temporada con una melena larga y castaño oscuro, fiel a la imagen que han mostrado las hermanas durante toda su vida bajo el ojo público. No obstante, dejó impactados a sus seguidores con las nuevas publicaciones de su cambio de look, regresando a la época en que no se había convertido en madre.