“Ya somos 60m en Ig, a los 100m me quito el sombrero”, fue el pie de foto con el que el paisa acompañó la candente imagen.

Si la cuenta de Pirry está que explota, la de Maluma no se queda atrás. El cantante sorprendió con una foto, que dejó muy poco a la imaginación. (Lea aquí: Pirry posó desnudo y un detalle entre sus piernas se robó la atención)

Como era de esperarse, la publicación se volvió rápidamente en tendencia y muchas seguidoras prometieron liderar una campaña para subir los seguidores de la cuenta de Maluma y así él cumpla su promesa.

“Ya me hago 40 M de cuentas, truchas para seguirte”, “Bendito Dios, yo quiero ese sombrero”, “Que se lo quite”, “Ya mismo le conseguimos esos seguidores y que se quite el sombrero”, “Que no nos vaya a salir en bóxer”, fueron algunos comentarios.

Cabe recordar que Maluma no fue el único que dejó a más de una boquiabierta con su desnudo, pues Pirry también lo hizo y generó revuelo por un gran detalle entre sus piernas.