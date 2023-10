¿Aida Victoria se despide de las redes sociales? Aquí le contamos

“Cuando uno trabaja en esto de las redes sociales, a veces tiene que fingir, esta vez no me place hacerlo, me siento muy mal, tengo el corazón roto, estoy frustrada y tengo el llanto en la garganta”, confiesa la influencer con la voz entrecortada. Lea aquí: Exnovio de Aída Victoria le cobra plata en redes sociales, ¿por qué?

Aunque en el video no explica con detalle el porqué decidió alejarse de las redes sociales, narra como su salud mental se ha visto afectada por las situaciones de su vida privada, ante las cuales no sabe qué más hacer o reaccionar.

“A mí me hace muy feliz salir en las historias campante y sonante, hablando barbaridades, porque a mí realmente esto me da vida, el rollo está en que me está costando el triple ser yo, porque estoy procesando información de mi vida personal, que me tiene rota, que me tiene el alma hecha pedacitos”, continuó narrando. Lea aquí: ¿Aida Victoria y Ryan Castro son novios? Este video lo confirmaría