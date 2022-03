Aída Victoria Merlano.

“El día que yo salí a decir que no tenía carroza, yo tenía ya una alianza comercial con una marca y resulta que ayer (viernes), a las siete de la noche, le dijeron a la marca que a mí no me podían subir como talento; entonces ellos les explicaron, obviamente, todo el contexto comercial del asunto y les dijeron que si me subían los iban a sancionar. Tú dirás: demos el beneficio de la duda, tal vez el problema fue de organización -ríe-, es que ni te digo todo lo que hablaron cuando vieron mi nombre en esa lista, por eso te estoy diciendo que es que aquí la rosca comanda todo”, menciona mientras se lee en pantalla: “¿Que la hija de Aída de ninguna manera podía salir? Bueno”. Recordemos que Aida Merlano, la mamá de Aida Victoria, es una política condenada por conductas de corrupción electoral y compra de votos, prófuga de la justicia y quien fue noticia recientemente por revelar una relación que el político barranquillero Alex Char sostuvo de forma extramatrimonial con ella. Lea aquí: ¿Qué dice Alex Char de las pruebas de romance entregadas por Aída Merlano?

¿Entonces cómo logró Aida Victoria evadir la prohibición? “Yo mandé a poner la plataforma en el tráiler de una comparsa y así fue que pude salir”, mencionó y mostró que tuvo que estar prácticamente escondida en un tráiler por dos horas y esperar a que el desfile empezara en forma para salir.

“Tú no sabes todo lo que esa gente se burló y decían que yo estaba loca si creía que me iban a dejar salir... ¿A llorar?, no, señor, me puse mi traje, me maquillé y allá fui... obviamente, escondida; obviamente, no me quité el disfraz hasta que vi que no me podían sacar... ¡pero fui!”, finalizó. Lea además: Video: Yeferson Cossio, Jenn Muriel y Aida Victoria, juntos en concierto