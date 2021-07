En otra de las historias de Instagram, se le ve a Aida haciéndole bromas a Lumar para despertar su ánimo. “Saturando súper bien, la presión súper bien, no tiene fiebre, ¿qué más quieres? Gracias porque esto no es una situación fácil pero yo soy tu porrista, mi amor”, se le escucha.

Por su parte, Luma también se reactivó en redes y le escribió un romántico mensaje a su novia Aida, dándole las gracias por todo el apoyo que le ha brindado en este duro episodio.

“Esta mujer no pegó el ojo toda la noche y ahora cualquier ruido que hago la despierta. En el apartamento fue peor porque nunca durmió, siguió de largo. Quiero saber qué hay después de esto, lo que esta mujer está haciendo por mi sobre pasa todo el significado de la palabra amor. En las buenas y en las malas. Me dio sentimiento verte así, que se me parte el corazón, sin embargo me alivia saber que estás aquí para mi. Sé que todo lo haces porque me amas y me quieres ver bien. Gracias Aida Victoria Merlano por ser parte de mi vida porque sin ti no sé qué hubiese sido de mi. Te voy a amar siempre, en esta vida y en todas las que existan. Ya puedes estar segura que hay un hombre que daría la vida por ti”, manifestó.

