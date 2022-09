Aída Victoria Merlano tendrá que responder por otros dos graves delitos

El caso de Aída Victoria Merlano podría ser mucho peor de lo que se pensaba. Luego de que la joven fuese condenada por favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, ahora trascendió que la Fiscalía le imputará dos delitos más. Según trascendió, la influencer no ha podido justificar el origen de varios bienes que están a su nombre ante el ente investigador. (Estos son los delitos por los que condenaron a Aída Victoria Merlano)

Entre los bienes que Merlano no ha justificado estarían una propiedad, dos parqueaderos y un depósito localizados en Bogotá.

“Me condenaron hace unas horas, a diferencia de lo que la gente puede pensar que son cuatro años o es un delito por el que no me van a dar cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, señaló Aída Victoria en medio de lágrimas.

Por ahora, no se conoce el tiempo de la condena de Aída Victoria por su responsabilidad en los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos. Sin embargo, ella misma en un video compartido en sus redes manifestó que la Fiscalía está pidiendo una pena 17 años sin derecho a casa por cárcel, por lo que aseguró que su abogado, Miguel Ángel del Río, apelará la determinación y ahora tendrán que esperar cómo procede el Juez. (Video: Aída Victoria Merlano llora y revela a cuántos años la condenarían)

Según el Código Penal, el delito de favorecimiento de fuga se encuentra en el Artículo 449, con una pena entre los seis y los doce años. El delito de uso de menores para delinquir, que está contemplado en el artículo 188D, se encuentra entre 10 y 20 años. (Las 3 polémicas más sonadas de Aida Victoria Merlano)

Cabe recordar que el pasado 17 de agosto, la excongresista, quien se encuentra en una cárcel de Venezuela, aseguró bajo la gravedad de juramento que su hija no conocía sus planes y no sabía lo que cargaba en la maleta. El juez no creyó en esta versión.