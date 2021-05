“La razón por la que yo no salgo a marchar es básicamente para no dar papaya, porque yo no le debo nada a nadie, pero mi mamá dejó muchos enemigos cuando se fue. Entonces, por querer joderla a ella, me pueden pegar mi matada fácilmente, y quedo rifada porque dicen: ‘Ay, murió en el paro’“, dijo.

Agregó que “vine al plantón para saber qué es lo que la gente necesita y de qué manera yo, económicamente, puedo ayudar. Con agua, con comida, con bicarbonato, con leche. Había gente allí que estaba plantada con hambre, que no ha desayunado, que no ha comido y que está allí”, puntualizó.

Además de eso, la influencer aseguró que ha usado su Instagram para compartir varias denuncias de abuso policial y mostrar videos de lo que ha sucedido en las marchas por estos días.

Finalmente, Aída invitó a sus seguidores a seguir con las marchas, pero de manera pacífica y sin recurrir a la violencia.