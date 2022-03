“Miren, me han dado hasta con el balde del trapero”, comenzó diciendo Aída en un video que publicó este martes en Instagram. “Yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mis errores, pero lapídenme por lo que es”, continuó la barranquillera justo antes de afirmar que “la gente no es reemplazable como un objeto”, aludiendo a que no es que Yeferson haya reemplazado a Jennifer por ella.