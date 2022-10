Aída Victoria Merlano habló de Yeferson Cossio: “Yo sí me enamoré”

“Oye probemos a ver, y en verdad yo sí me enamoré de Yeferson. Y en verdad no fue un cacho ¿¡ves!? Uno de ellos que era amigo de un amigo de él hace una historia y nosotros salimos de fondo. Nos conectamos de una manera brutal, o sea fue brutal”, contó Merlano.

Aunque la pareja no duró mucho, lo cierto es que no quedaron claras las razones de su noviazgo rápido, sobre todo porque días después Cossio volvió con Muriel.

“Las cosas más bonitas que alguna vez un hombre me ha dicho en la vida, me las ha dicho él. Ahora, sí hubo una cagada y ahí todo se fue a la mier... porque ni él aguantó la presión, ni yo tampoco. Obviamente sí, sí la cag... es que nosotros no salimos a exhibirnos con un ‘Ey estamos saliendo’ se nos filtró”, comentó.

Para sorpresa de muchos, Aída confesó que en sus planes estaba vivir muchas cosas con Cossio, pero que al hacerse pública su relación todo se fue al piso.

“Ojalá el Yeferson de la vida real saliera más en redes sociales” porque es un “gran tipo”. Y lamentó que Cossio dijera que se arrepentía de haberlo intentado con ella.

Lo que dijo Cossio de su relación con Aída Victoria...

Cabe recordar que en agosto, Yeferson se refirió a ese romance afirmando que quien se alejó de la creadora de contenido fue él y que ahora se arrepiente de haber estado con ella, pues no era el momento. (Yeferson Cossio habló de su relación con Aída Victoria: “No valió la pena”)

“Yo creo que es de lo único que me arrepiento en la vida. No era el momento, digamos que no era el momento. No me siento bien hablando de ella ni de ninguna persona con la que me haya metido. Todos somos diferentes, pero si ponemos en una balanza lo que viví, lo que perdí, lo que yo creía que podía vivir, no valió la pena ni un 1%. A eso me refiero, no es que no lo haya disfrutado”, expresó.

En su momento, Cossio dejó claro que Aída Victoria habría llegado en el momento equivocado de su vida y, a juzgar por sus declaraciones, la influencer habría sido una de las razones por las que la relación con Jenn se fue a pique, sin embargo, la barranquillera siempre aclaró lo contrario.